Soma OSB'nin altyapısı tamamlandı, geçici kabul yapıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde kurulan yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan geçici kabul, bölgenin altyapısının tamamlandığını duyurdu. Bu gelişme, Soma'nın ekonomik büyüme hedefleri açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geçici kabul heyeti: "Soma'ya hayırlı olsun"

Soma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Fatih Akkaya, yapılan geçici kabulün ardından yaptığı açıklamada, "Soma Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi tamamlanmış olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen teknik elemanlar ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan geçici kabul heyeti tarafından 26.07.2024 tarihinde geçici kabul yapılmıştır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

32 firma, 4.320 istihdam ve daha fazlası

Soma OSB'de arsa tahsisi yapılan firma sayısı 32'ye ulaştı. Bu firmalar, çeşitli sektörlerde üretim yapacak: çam sanayi, maden makineleri, ambalaj malzemeleri, tıbbi malzemeler, tekstil, gıda, hediyelik eşya, plastik, elektrik üretimi, mobilya ve kauçuk. İlk etapta 4.320 kişiye istihdam sağlaması beklenen bölge, yan kuruluşlarla birlikte toplamda 6.000 kişiye iş imkanı sunacak.

Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin, bölge ekonomisi ve istihdam üzerindeki olumlu etkileri merakla bekleniyor.