Manisa’nın Soma ilçesinde su kesintisi yaşanacak… Kesintiden 14 mahalle etkilenecek ve saat 00.00’a kadar sürecek.
MASKİ’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Soma ilçesinde merkez mahalleleri besleyen sondajlarımızın olduğu bölgede enerji nakil hattında oluşan arıza nedeniyle; Atatürk, Cumhuriyet, Hamidiye, Karamanlı, Kurtuluş, Namazgah, Nihat Damışman, 13 Eylül, İstasyon, İnönü, Zafer, Büyük Güney, Küçük Güney ve Evciler Mahallelerinde gece saat 24.00’e kadar su kesintisi yaşanacaktır. Tüm halkımıza duyurulur.
Editör: Mehrican Candemir