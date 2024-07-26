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Soma ilçesinde merkez mahalleleri besleyen sondajlarımızın olduğu bölgede enerji nakil hattında oluşan arıza nedeniyle; Atatürk, Cumhuriyet, Hamidiye, Karamanlı, Kurtuluş, Namazgah, Nihat Damışman, 13 Eylül, İstasyon, İnönü, Zafer, Büyük Güney, Küçük Güney ve Evciler Mahallelerinde gece saat 24.00’e kadar su kesintisi yaşanacaktır. Tüm halkımıza duyurulur.

MASKİ ’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Manisa ’nın Soma ilçesinde su kesintisi yaşanacak… Kesintiden 14 mahalle etkilenecek ve saat 00.00’a kadar sürecek.

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