Manisa’nın Soma ilçesinde su kesintisi yaşanacak… Kesintiden 14 mahalle etkilenecek ve saat 00.00’a kadar sürecek.

Manisa BB tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kattı Manisa BB tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kattı

MASKİ’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Soma ilçesinde merkez mahalleleri besleyen sondajlarımızın olduğu bölgede enerji nakil hattında oluşan arıza nedeniyle; Atatürk, Cumhuriyet, Hamidiye, Karamanlı, Kurtuluş, Namazgah, Nihat Damışman, 13 Eylül, İstasyon, İnönü, Zafer, Büyük Güney, Küçük Güney ve Evciler Mahallelerinde gece saat 24.00’e kadar su kesintisi yaşanacaktır. Tüm halkımıza duyurulur.

Editör: Mehrican Candemir