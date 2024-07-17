15 Temmuz'da öğle saatlerinde Deniş Mahallesi yakınlarında başlayan yangının meradan ormana sıçradığı tespit edildi ve yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Yangına direkt müdahale edildi

Yangın, 15 Temmuz saat 12.00 civarında Deniş Mahallesi yakınlarındaki ormanda başladı. Yangın ihbarının alınması üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer yangına müdahale etti. Engebeli arazi ve rüzgarın etkisiyle yangın Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne ve Bayat Mahallesi'ne sıçradı.

240 hane tahliye edildi

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşma riski nedeniyle jandarma ekipleri 240 haneyi tahliye etti ve bölgeye girişleri yasakladı. Yangın nedeniyle bölgede elektrikler kesildi. Müdahale için uçak sayısı 6'ya, helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e yükseltildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de 122 kara aracı ve 334 personelle yangına müdahale etti. Gece görüşlü helikopterlerin de kullanıldığı müdahale sonunda yangın 33,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Zararın boyutu büyük

Yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'ndeki zeytinlikte bulunan 70 arı kovanı zarar gördü ve çok sayıda arı öldü. Yaklaşık 600 hektar alan yangında zarar gördü. Yangının meradan ormana sıçradığı belirlenirken, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.