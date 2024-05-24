Manisa Su Platformu, Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. Celalettin Şimşek'in Gediz Havzası Su Kaynaklarındaki Baskılar konulu sunumunu değerlendirdi. Gediz Nehri ve Ovası'nın korunması ve yönetilmesi için çağrıda bulunuldu.

Çevre ve tarım için eylem çağrısı

Gediz Nehri'nin kirliliğinin önlenmesi ve tarım alanlarının korunması için acil adımlar atılmalıdır. Pestisit kullanımı kontrol altına alınmalı, atık su arıtma tesisleri kurulmalı ve tarımsal sulama yöntemleri modernize edilmelidir.

Çevresel sorunlara çözüm arayışı

Gediz Havzası'nda yer alan sanayi kuruluşlarının atık su yönetimi denetlenmeli ve çevreye zarar vermeden faaliyet göstermeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, geri dönüşüm tesisleri ve suyun verimli kullanımı için projeler hayata geçirilmelidir.

Gediz Havzası'nda jeotermal çalışmaların kontrolüne özel önem verilmeli ve suyun sürdürülebilir kullanımı için bilimsel temelli kararlar alınmalıdır. Tarım ve hayvancılık alanlarında su tasarrufu sağlanmalı, çevresel etkiler en aza indirilmelidir.

Toplumsal katılım ve ortak çalışma

Gediz Havzası'nın korunması için tüm ilçelerin ve paydaşların işbirliği içinde hareket etmesi gerekmektedir. Havza yönetim kurullarında sivil toplum örgütlerinin ve platformların yer alması önemlidir.

Halkın su ve çevre konularında bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları sürekli hale getirilmelidir. Su tasarrufu önlemleri yaygınlaştırılmalı, çevresel duyarlılık artırılmalıdır.

Manisa Su Platformu, Gediz Havzası'nın korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için her türlü desteği vermeye hazırdır. Çalışmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak ve toplumsal katılım sağlanacaktır.