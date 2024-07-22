Manisa'nın Selendi ilçesinde, ağaç dallarını kesmek için tırmandığı sırada dengesini kaybedip düşen 52 yaşındaki Dursun Kanyılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Olay anı

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi Hacı Ahmetler Sokak'ta trajik bir kaza meydana geldi. Dursun Kanyılmaz, ağaç dallarını kesmek için ağaca tırmandı. Ancak, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yakınlarının durumu fark etmesiyle birlikte, olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kanyılmaz’ı Selendi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kanyılmaz, yaşam mücadelesini kaybetti.