Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi’nde, geçtiğimiz aylarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle zarar gören kolektör hattında başlayan 1500 metrelik kanalizasyon hattı yenileme projesi, bölge halkını rahatlatmayı hedefliyor.

10 Milyon TL’lik dev yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Turgutlu’nun yüzde 30’luk atık suyu sağlıklı bir şekilde Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisi’ne taşınacak. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere destek verdi ve projenin bölge için önemine dikkat çekti.

"Ciddi sıkıntılar yaşıyorduk"

Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Mehmet Temel, çalışmaların mahallede büyük bir rahatlama sağlayacağını belirterek şunları söyledi: “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz mahallemizin en büyük sıkıntılarından biri olan kanalizasyon hattı sorununu gidermek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Kış aylarında yağışların şiddetli olması nedeniyle alt yapı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Kanalizasyon hatlarında tıkanmalar ve taşmalar meydana geliyordu. Ekipler çok güzel bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla büyük bir sorunumuz ortadan kalkacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”

Çalışmalar son sürat devam ediyor

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, altyapı sorunlarının çözülmesiyle vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşayacağını ifade etti. Postacı, “Geçtiğimiz aylarda meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında Turgutlu ilçemize bağlı İstasyonaltı Mahallemizden geçen kanalizasyon hattında bir göçme meydana gelmişti. Turgutlu’nun yüzde 30’luk atık suyunu taşıyan hattımızda zor şartlar altında bir çalışma yürüttük. Özellikle üç mahallemizi yakından ilgilendiren çalışmamızın tamamlanmasıyla atık suları arıtma tesisine daha sağlıklı bir şekilde taşıyacağız. Bugün de çalışmamızın bir diğer ayağı olan ve ekiplerimizin titizlikle yürüttüğü hemzemin geçidinde 40 metrelik yatay delgi çalışmasına başladık. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının yaşadığı alt yapı sıkıntıları sona erecek” diye aktardı.