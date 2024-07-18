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Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Manisa'da bir iş merkezinde zemin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'da bir iş merkezinde zemin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Avşar Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisi nden orman a sıçrayan yangın a havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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