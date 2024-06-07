Manisa Turgutlu'da Çepnidere Mahallesi ile İzmir sınırında bulunan alanda çıkan yangın yerel belediye ve orman ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.MANİSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre saat 15.30 sularında Turgutlu'ya bağlı Çepnidere Mahallesi ile İzmir sınırında bulunan bir alanda yangın çıktı.

Kısa sürede geniş bir alana yayılan arazi yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Turgutlu Belediyesi ve orman ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Korku ve paniğe neden olan yangına 15 itfaiye aracı, bir su tankeri, bir greyder, iki helikopter ve iki uçak müdahale etti. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.