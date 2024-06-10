Manisa Valiliği, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının normallerin üzerine çıkacağı uyarısında bulundu. Halkın, özellikle 10.00-16.00 arası dışarı çıkmamaları ve dikkatli olmaları istendi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji verilerine dayanılarak, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocukların sıcaklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Orman Yangını Riski

Artan sıcaklıkların yanı sıra, orman yangını riskinin de artacağına dikkat çekildi. Manisa Valiliği, vatandaşlardan orman varlığını korumak için gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Anız yakma, piknik ateşi gibi etkenlerin orman yangınlarına sebep olabileceği uyarısında bulunuldu.