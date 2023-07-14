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Çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, tüfek, 623 gram esrar, 12 gram kenevir tohumu, 35 kök kenevir, 9 sentetik hap, 4 hassas terazi, çok sayıda tabanca fişeği, bıçak ve kaçak sigara ele geçirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 3 aylık çalışma sonrasında, Manisa ve İzmir'de belirlenen 22 ayrı adrese baskın düzenledi.