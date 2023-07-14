Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 3 aylık çalışma sonrasında, Manisa ve İzmir'de belirlenen 22 ayrı adrese baskın düzenledi.
Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, tüfek, 623 gram esrar, 12 gram kenevir tohumu, 35 kök kenevir, 9 sentetik hap, 4 hassas terazi, çok sayıda tabanca fişeği, bıçak ve kaçak sigara ele geçirildi.
Çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 21 şüpheli gözaltına alındı.Kaynak: AA