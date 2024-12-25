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Yetkililer, Manisa yolunu kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ve yolun en kısa sürede trafiğe açılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Manisa yolu Manisa istikametine, Çiçekliköy ayrımına yakın mesafede bir trafik kazası meydana geldi. Yetkililer, kaza sonrası aracı yol dışına çıkarma çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, bölgede yaklaşık 2 kilometrelik trafik yoğunluğu yaşandığı belirtildi.

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