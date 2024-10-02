Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle, kentte yaşayan yaşlıların yanında oldu. Atatürk Kent Park Yuvamız Manisa Çocuk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte büyükler, çocuklara masallar ve hikayeler anlatarak nesiller arasında güçlü bir bağ kurdu. Ayrıca huzurevleri ziyaret edilerek yaşlılara hediyeler dağıtıldı.

Nesiller Bir Arada

Etkinlik kapsamında Atatürk Kent Park Yuvamız Manisa Çocuk Eğitim Merkezi’ne gelen yaşlılar, çocuklarla bir araya gelerek onlara masallar ve hikayeler anlattı. Minikler, büyüklerinin anlattığı eski hikayelerle büyülenirken, aynı zamanda boyama etkinlikleriyle günlerini renklendirdi. Büyükanneler ve dedeler, çocukların eğitim aldığı sınıflarda eski ile yeniyi buluşturarak özel anlar yaşadı.

Huzurevi Ziyaretleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Manisa Huzurevi Vakfı’nı ziyaret etti. Kılınçlar ve ekibi, huzurevinde yaşayan yaşlılara kitap ve çiçek hediye ederek onların yanında olduklarını hissettirdi.

Katılımcıların Yorumları

Etkinliklere katılan Edibe Doğrar, çocuklara masal anlatırken büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti: “Torunumun yanında olmak beni çok mutlu etti. Çocuklara kendi çocukluk anılarımı anlattım ve birlikte eski oyunlar oynadık.” Nursel Sarı ise, “Eski ile yeniyi buluşturmak çok güzel bir deneyimdi. Çocuklar çok hızlı öğreniyor, eski şarkıları ve oyunları onlara öğretmek beni çok mutlu etti” dedi.