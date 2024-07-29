Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 16 Nisan'da annesinin evinden babasına gideceğini söyleyerek ayrılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Selin Öztürk (22) için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, özel bir ekip kurdu. Selin Öztürk'ün kaybolmasıyla ilgili cinayet şüphesiyle sürdürülen soruşturma, asayiş ekiplerinin yoğun çabalarıyla derinleştiriliyor.

Olayın gelişimi

Selin Öztürk, Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalıyordu. 16 Nisan sabahı, "Babama gidiyorum, duş alıp geleceğim" diyerek evden çıktı. Ancak bir daha geri dönmedi. Kızının eve dönmemesi üzerine endişelenen anne Yeliz Karalar, hemen polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, kayıp ihbarının ardından Selin Öztürk'ü bulmak için kapsamlı bir çalışma başlattı, ancak şu ana kadar bir sonuca ulaşamadı.

Özel ekip kuruldu

Aradan geçen 105 gün boyunca Selin Öztürk'ten hiçbir iz bulunamadı. Bu süreçte, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, kaybolma olayını cinayet şüphesiyle derinlemesine incelemeye aldı. Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin ifadelerine başvurarak çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar elde edilen deliller ve bilgiler, soruşturmanın seyrini belirlemekte önemli rol oynuyor.

Ailenin umutları tükeniyor

Anne Yeliz Karalar, kızının kaybolmasının üzerinden geçen süre zarfında endişelerinin giderek arttığını ve umutlarının tükendiğini dile getirdi. Her geçen gün kızından haber almayı beklediğini ifade eden anne, yetkililerden bir an önce kızının bulunmasını talep etti.