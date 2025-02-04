Kendilerini 'askeri personel' olarak tanıtan çetenin 212 kişiyi MİT mensubu yapmak ve kamuda görev vermek vaadiyle yaklaşık 155 milyon lira dolandırdığı belirlenen 11 kişi tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elebaşılığını M.S'nin yaptığı "Sönmezler" suç örgütünün çökertilmesi için çalışma başlattı.

Kendilerini "askeri personel" olarak tanıtan suç örgütü üyelerinin, aralarında şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 212 kişiyi, Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) mensubu yapmak, kamu kurumlarında görev vermek ya da görevde yükselmesini sağlamak vaadiyle yaklaşık 155 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Askeri kamuflaj, sahte kimlikler

Yaklaşık sekiz ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Manisa, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla, Bursa, Kütahya, Uşak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında M.S'nin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait 114 adli sicil kaydı, 117 diploma fotokopisi, 136 kimlik fotokopisi, 244 iş başvuru belgesi, bin 121 vesikalık, üç güvenlik soruşturması, 55 sağlık raporunun yanı sıra 10 askeri kamuflaj, aralarında Cumhurbaşkanlığı, MİT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da bulunduğu kurumlar adına düzenlenmiş 362 sahte evrak, iki sahte kimlik, iki jandarma armalı cüzdan, iki sahte askeri takdir belgesi, kelepçe, rozet, kaşe, üç ruhsatsız tabanca, 548 mermi, 14 harici bellek, 18 cep telefonu, yedi dizüstü bilgisayar, 38 tarihi sikke ile dokuz hafıza kartı ele geçirildi.

11 şüpheli tutuklandı

Ayrıca, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında zanlıların kullandığı tespit edilen 150 banka hesabına, altı araç ve beş taşınmaza el konuldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.