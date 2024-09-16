Manisa’da 16-20 Eylül tarihleri arasında genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, en düşük sıcaklıklar 17°C, en yüksek sıcaklıklar ise 32°C seviyelerinde olacak.
- 16 Eylül Pazartesi: Az bulutlu, en düşük 17°C, en yüksek 31°C. Nem oranı %26 ile %63 arasında.
- 17 Eylül Salı: Az bulutlu, sıcaklık 19°C - 32°C arasında değişecek, nem oranı %24 - %73.
- 18 Eylül Çarşamba: Hava yine az bulutlu, en düşük 20°C, en yüksek 32°C. Nem %30 - %68 aralığında.
- 19 Eylül Perşembe: Az bulutlu, sıcaklıklar 19°C ile 31°C arasında. Nem oranı %30 - %81.
- 20 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu bir gün, sıcaklık 18°C - 31°C, nem oranı ise %36 - %81 arasında.
Rüzgar hızları ise 8 km/s ile 15 km/s arasında değişiklik gösterecek. Özellikle hafta boyunca az bulutlu ve açık havanın hakim olması beklenirken, Cuma günü parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek.
Editör: Mehrican Candemir