Manisa’da 16-20 Eylül tarihleri arasında genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, en düşük sıcaklıklar 17°C, en yüksek sıcaklıklar ise 32°C seviyelerinde olacak.

16 Eylül Pazartesi : Az bulutlu, en düşük 17°C, en yüksek 31°C. Nem oranı %26 ile %63 arasında.

: Az bulutlu, en düşük 17°C, en yüksek 31°C. Nem oranı %26 ile %63 arasında. 17 Eylül Salı : Az bulutlu, sıcaklık 19°C - 32°C arasında değişecek, nem oranı %24 - %73.

: Az bulutlu, sıcaklık 19°C - 32°C arasında değişecek, nem oranı %24 - %73. 18 Eylül Çarşamba : Hava yine az bulutlu, en düşük 20°C, en yüksek 32°C. Nem %30 - %68 aralığında.

: Hava yine az bulutlu, en düşük 20°C, en yüksek 32°C. Nem %30 - %68 aralığında. 19 Eylül Perşembe : Az bulutlu, sıcaklıklar 19°C ile 31°C arasında. Nem oranı %30 - %81.

: Az bulutlu, sıcaklıklar 19°C ile 31°C arasında. Nem oranı %30 - %81. 20 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu bir gün, sıcaklık 18°C - 31°C, nem oranı ise %36 - %81 arasında.

Rüzgar hızları ise 8 km/s ile 15 km/s arasında değişiklik gösterecek. Özellikle hafta boyunca az bulutlu ve açık havanın hakim olması beklenirken, Cuma günü parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek.

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