Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel ve endüstriyel atık suların standartlara uygun şekilde deşarjını sağlamak için 17 ilçede çalışmalarına hız verdi. Yapılan denetimlerle, çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amaçlanıyor.

Kötü koku şikayetlerine hızlı müdahale

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halktan gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesi’nde kötü koku şikayetleri üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Alanda yapılan denetimlerde, atık su analizleri için numune alımı gerçekleştirildi. Toplanan numuneler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bağımsız laboratuvarlarda analiz edilecek.

Ekiplerden tam destek

Çalışmalara MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı başta olmak üzere birçok daire başkanı ve teknik personel katıldı. Denetimlerde, çevreye zararlı olabilecek tüm unsurların tespit edilmesi ve önlenmesi için titiz bir çalışma yürütüldü.

Daha temiz bir gelecek adımları

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa’nın doğal güzelliklerini ve çevresel mirasını korumak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Postacı, "Manisa’nın eşsiz doğasını korumak ve bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak adına aralıksız çalışıyoruz. Şehrimizi sağlıklı altyapılarla, temiz su kaynaklarıyla ve verimli tarım topraklarıyla geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yalnızca Yunusemre değil, 17 ilçede atık su denetimlerini sürdürüyor. Rutin kontroller ve gelen ihbarlarla hareket eden ekipler, bir damla atık suyun dahi arıtılmadan alıcı ortama verilmemesi için yoğun mesai harcıyor.