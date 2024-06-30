Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, Koruyucu Aileler Günü'nde devlet korumasındaki çocuklarla bir araya gelerek, koruyucu ailelerin önemini vurguladı. Program, koruyucu ailelerin fedakarlıklarına ve çocukların yeni umutlarına odaklandı.

Manisa'da 163 koruyucu ailenin 193 çocuğa sunduğu sevgi dolu yuvalar, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlıyor. Vali Enver Ünlü, koruyucu ailelerin çocuklar için kan bağı yerine can bağı oluşturduğunu vurgulayarak, onların toplum için büyük birer kahraman olduğunu belirtti.

Devlet, koruyucu ailelerin çocukların her türlü ihtiyacını karşılayabilmesi için geniş bir destek ağı sunuyor. Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda sağlanan destekler, çocukların gelişimini destekliyor ve güvenli bir ortam sunuyor.

Koruyucu Aile Programının Geleceği

Vali Ünlü, Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla Koruyucu Aile Programının daha da yaygınlaşmasını arzuladıklarını ifade etti. Programın, çocukların geleceği için önemli bir rol oynadığını ve toplumda aile kavramının güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Programda yer alan spor ve oyun aktiviteleri, çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlarken, onların mutluluğunu ve gelecek umutlarını pekiştirdi. Vali Ünlü, çocuklara yönelik yapılan etkinliklerin önemine değinerek, onların her zaman devletin ve toplumun en kıymetli varlıkları olduğunu vurguladı.