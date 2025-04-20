Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Ocak ayından bu yana yapılan 92 denetimde toplam 2 bin araç kontrol edildi. Denetimlerde temizlik, belge kontrolleri, trafik uygunluğu ve sürücü kuralları titizlikle incelendi.

Otobüslerden taksilere, her detay denetlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde özellikle şehir içi otobüslerin trafiğe uygunluğu, hijyen durumu ve sürücü kuralları mercek altına alındı. Şoförlerin kılık kıyafetinden yolcu davranışlarına kadar birçok ayrıntı göz önünde bulunduruldu.

Taksi denetimlerinde ise araçların ruhsatları, sürücü belgeleri ve taksimetre ayarları kontrol edilirken, iç hijyen ve temizlik de değerlendirildi. Servis araçlarında, öğrenci ve personel taşımacılığına uygunluk açısından emniyet kemerleri, “DUR” levhası ve taşıma izin belgeleri kontrol edildi.

“Vatandaş güvenliği önceliğimiz”

Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde toplam 2 bin aracın kontrol edildiğini belirtti. Üstün, şu bilgileri verdi:

“Ocak ayından bu yana şehir içi otobüslere yönelik 60 denetimde 1.350 otobüsü inceledik. Taksilere yönelik yapılan 32 denetimde ise 650 taksi denetlendi. İlk ihlalde sürücülere uyarı yapılıyor. Tekrarı halinde ise cezai yaptırımlar uygulanıyor.”

Üstün, halkın güvenli, sağlıklı ve konforlu ulaşım hizmeti alabilmesi adına denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini vurguladı.

Denetimlerde dikkat edilen başlıca kriterler

Toplu ulaşım araçlarında denetlenen unsurlar

Trafiğe uygunluk belgesi

İç temizlik ve hijyen

Şoför kılık kıyafeti ve yolcuya yaklaşım

Belge ve ruhsat kontrolü

Taksilerde ek kontroller

Taksimetre ayarları

Çalışma ruhsatı ve sürücü ehliyeti

Araç içi hijyen durumu

Servis araçlarında güvenlik önlemleri

Emniyet kemeri mevcudiyeti

“DUR” levhası ve taşıma izin belgeleri

Güzergah uygunluğu ve sürücü denetimi