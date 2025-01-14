Manisa'da 2025 yılına ilişkin ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında büyük bir katılımla düzenlendi. Toplantıda, ilin gelişimi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi adına hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin temsilcilerinin de katıldığı toplantı, şehrin kalkınma sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Projeler hızla gerçekleşiyor: Manisa'nın çehresi değişecek

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılına dair planlarını ve projelerini paylaştığı toplantıda, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kamu kurumlarının temsilcileri de hazır bulundu. Yapılan açıklamalarda, il genelinde toplamda 239 kamu yatırımı tamamlanırken, 164 projenin ise hâlâ devam ettiği vurgulandı. Geriye kalan projelerin ise hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Toplantıda, başta altyapı yatırımları olmak üzere çevre düzenlemeleri ve sosyal hizmetler gibi alanlarda kapsamlı projelere hız verileceği ifade edildi. Manisa'nın daha yaşanılabilir bir şehir olabilmesi için atılacak adımların yerel halk için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Manisa için öncü projeler geliştiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, toplantıda yaptığı konuşmada, şehirdeki altyapı ve yaşam alanlarını iyileştirecek projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Deste, Ferdi Zeyrek'in liderliğinde daha yaşanabilir bir Manisa için kapsamlı projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Konut projelerinden otopark çözümlerine, kırsal kalkınma desteklerinden sosyal yardımlara kadar pek çok alanda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ise, şehirdeki altyapı seferberliği kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydetti. Ayrıca, suyu olmayan köylere yönelik önemli projeler gerçekleştirilerek, Manisa'nın su altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

2025'te Manisa'yı bekleyen büyük değişim

Vali Özkan'ın açılış konuşmasında dile getirdiği üzere, 2025 yılı Manisa için kalkınma adına büyük bir fırsat sunuyor. Şehrin sorunlarına hızlı çözüm üretme amacı güdülerek, bu yıl içinde pek çok projenin hızla sonuçlandırılması bekleniyor. Özkan, tüm kamu kurumları ile iş birliği içinde, Manisa'nın daha dirençli, sürdürülebilir ve gelişmiş bir şehir olması için tüm paydaşların ortak bir çaba harcayacağını söyledi.