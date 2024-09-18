Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, suçlu şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 29 ayrı yakalama emri bulunan S.D., hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak dikkat çekti.

Suçların ayrıntıları

S.D., "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyaya hırsızlık", "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan aranıyordu. Ekipler, S.D.'yi bir kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına aldı.

Adli süreç başladı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen S.D., tutuklandı.