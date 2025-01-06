Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılında 280 kilometre dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirerek önemli bir çevre koruma başarısı elde etti. Bu çalışmalarda 50 bin ton rüsubat ve çöp dere yataklarından uzaklaştırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, yapılan temizlik çalışmalarıyla çevre kirliliğinin önlendiğini, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlandığını belirtti. Ayrıca Zeyrek, Manisa'nın tarımsal üretiminin korunduğuna da vurgu yaptı.

İklim değişikliğiyle mücadele için dere temizliği

Manisa'nın doğal çevresini korumak için aralıksız bir şekilde çalışan MASKİ, 2024 yılı boyunca dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle ani ve şiddetli yağışlar yaşanıyor. Bu yağışlarla birlikte olabilecek olumsuzluklara karşı dere yataklarında temizlik seferberliği başlattık ve 280 kilometre dere temizliği gerçekleştirdik" dedi.

Çalışmalar devam ediyor: 2025’te hız kesmeden

2025 yılı için de temizlik çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Zeyrek, "Tarımsal üretimi çok fazla olan Manisa'mızda gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmaları, verimli topraklarımızı korumamıza yardımcı oluyor. 2025 yılında da hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan çevre duyarlılığı çağrısı

Başkan Zeyrek, derelere ve sulama kanallarına çöplerin atılmasının çevreye ve insan sağlığına büyük zarar verdiğini belirterek, "Temizlik çalışmalarımız sırasında lastik, halı, moloz gibi maddelerle karşılaşıyoruz. Bu tür atıklar su akışını engelliyor ve taşkın riskine yol açabiliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını ve çöplerini dere yataklarına atmamalarını rica ediyoruz" dedi.