Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldürdüğü iddia edilen M.Ş. (69), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Sağlık Mahallesi'nde gerçekleşirken, çevrede yaşayan vatandaşlar duruma anında müdahale etmişti ve polise haber vermişti.

Olayın detayları

Olay, M.Ş.'nin yaşadığı zemin kattaki dairenin bahçeye bakan bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, kedi yavrularının sürekli olarak mutfağa girip çıkmasına sinirlenen M.Ş., sinirlerine hakim olamayarak yavruları fırça sapıyla öldürdü. Apartman sakinleri bu acımasız anları cep telefonlarıyla kaydetti ve hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ş.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş., savcılığa sevk edilmesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, M.Ş.'nin tutuklanmasına karar verdi. M.Ş.'nin ifadesinde, kedilerin mutfağına girip çıktığını ve defalarca onları engellemeye çalıştığını, ancak olay günü sinirlerine yenik düşerek kedileri öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.