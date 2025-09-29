Turkcell Superonline, 30 Eylül Salı günü Manisa’da internet kesintisi yapılacağını açıkladı. Resmi duyuruya göre, kesinti gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Şirket, planlanan altyapı çalışmaları nedeniyle Manisa’nın tüm ilçelerinde kısa süreli internet sorunları yaşanabileceğini bildirdi.

Planlı bakım çalışması gece yapılacak

Turkcell Superonline’ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kullanıcıların daha kaliteli hizmet alması için altyapı çalışmaları yürütüleceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizli, İzmir, Manisa, Uşak ve Aydın illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ses ve data servisimizde bakım çalışması planlanmıştır. Bu süreçte bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Manisa’nın tüm ilçeleri kesintiden etkilenecek

Resmi duyuruya göre, Manisa merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde internet hizmetleri gece boyunca kesintiye uğrayacak. Kesintinin özellikle sabit internet kullanıcılarını ve kurumsal aboneleri etkilemesi bekleniyor.

Çevre illerde de internet kesintisi olacak

Turkcell Superonline’ın bilgilendirmesine göre, yalnızca Manisa değil, Denizli, İzmir, Uşak ve Aydın’da da aynı saatlerde internet kesintileri yaşanacak. Mobil internet kullanıcılarının bu çalışmadan etkilenmeyeceği bildirildi.

Kullanıcıların dikkat etmesi gerekenler

Yetkililer, bakım çalışmaları sırasında kullanıcıların modemlerini kapatmalarına gerek olmadığını açıkladı. Ancak bağlantı sorunu yaşayan kullanıcıların modemlerini yeniden başlatmalarının faydalı olabileceği ifade edildi.

Turkcell Superonline’dan bilgilendirme

Şirket, yapılan bakımın ardından internet bağlantılarının daha hızlı ve istikrarlı hale geleceğini belirtti. Planlı kesinti nedeniyle müşterilerin yaşayacağı kısa süreli sorunlar için anlayış beklendiği ifade edildi.

