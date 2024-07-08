Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 35 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. (35), Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu ele geçirilen C.Ö., 'Gece Vakti Yağma', 'Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması', ve 'Hakaret' suçlarından aranıyordu.
Tutuklandı
Gözaltına alınan C.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Editör: Simge Akbulut