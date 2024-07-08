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Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 35 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. (35), Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu ele geçirilen C.Ö., 'Gece Vakti Yağma', 'Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması', ve 'Hakaret' suçlarından aranıyordu.

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