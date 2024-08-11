Manisa’nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen kaza, sabah saatlerinde Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kazada ölenlerin Ankara’daki bir düğünden döndükleri öğrenildi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Sabah saat 06.00 sıralarında Mahmut Karataş (35) yönetimindeki 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, Gökkaya Mahallesi mevkiinde emniyet şeridinde park halinde bulunan 35 ASU 585 plakalı damacana su yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonun sürücüsü C.S. (46) tarafından park edilen araç, hafif ticari aracın hızla çarpması sonucu adeta hurdaya döndü.

4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralı

Kaza yerinde yapılan incelemeler sonucunda, araçta bulunan Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Ahmet Karataş (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Mahmut Karataş, 4 yaşındaki Babacan Karataş ve 2 yaşındaki Murat Karataş ise ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kazaya neden olan kamyon sürücüsü C.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Düğün dönüşü facia

Kazada hayatını kaybeden Karataş ailesinin İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşadığı ve Ankara'da katıldıkları bir düğünden döndükleri öğrenildi.

Kaza anı kameralara yansıdı

Kazanın dehşet anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen hafif ticari aracın, park halindeki kamyona çarpması ve çarpma sonrası araçtan parçaların yola savrulduğu açıkça görülüyor. Olayın şiddeti, kameralara yansıyan görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.