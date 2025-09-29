534 kişiyi 934 milyon TL dolandırmışlardı... Yakalandılar!
Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden baba, anne ve 6 yaşındaki oğulları, Barbaros Mahallesi’nde yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kızlarının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Anne, baba ve oğullarına son veda

Kazada yaşamını yitiren Hamza Uzunaltın (32), eşi Elif Büşra Uzunaltın (29) ve 6 yaşındaki oğulları Kemal Uzunaltın için Barbaros Mahallesi Ali Ağa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşları sel olurken, ailenin tabutları yan yana dizildi.

Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Cenaze öncesinde ve sonrasında baba Hamza Uzunaltın’ın anne ve babası güçlükle ayakta durdu. Aile yakınlarının feryatları cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.

4 yaşındaki Elanur yaşam savaşı veriyor

Ailenin en küçük çocuğu olan 4 yaşındaki Elanur Uzunaltın, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyor. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ayrıntıları

Ankara-İzmir D300 kara yolu Caferbey Kavşağı’nda meydana gelen kazada otomobil kamyonetle çarpışmış, araç ikiye bölünmüştü. Olayda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, pikapta bulunan 5 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, çarpışmanın şiddetini gözler önüne sermişti.

