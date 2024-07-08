Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın katılımıyla düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı’nda, 2024 yılının ilk altı ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyu ile paylaştı. Vali Ünlü, Manisa’da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonların sonuçlarını detaylı bir şekilde açıkladı.

Operasyonların detayları neler?

Vali Enver Ünlü, 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında Manisa’da 4 milyon 218 bin 537 kişinin sorgulandığını, bu sorgulamalar sonucunda 18 bin 841 kişinin yakalandığını ve 3 bin 200 şahsın gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınanlardan 2 bin 895’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, yapılan çalışmalar neticesinde kayıp olan bin 67 kişinin de bulunduğu açıklandı.

Trafik ve kaza verileri

Toplantıda trafik kazaları ve güvenliğiyle ilgili önemli veriler de paylaşıldı. 2024’ün ilk altı ayında Manisa’da 2 bin 685 yaralamalı kaza meydana geldi, bu kazalarda 4 bin 65 kişi yaralandı ve 29 ölümlü kazada 35 vatandaş hayatını kaybetti. Trafik denetimlerinde ise 1 milyon 535 bin 370 araç sorgulandı, 15 bin 938 araç trafikten men edildi ve 134 milyon 324 bin 984 TL ceza kesildi.

Uyuşturucu ve terörle mücadele

Uyuşturucu tacirlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirten Vali Ünlü, 257 narkotik operasyonu düzenlendiğini ve bu operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini vurguladı. Ayrıca, terör örgütlerine yönelik 77 operasyon düzenlendiği ve 51 kişinin tutuklandığı bilgisi de paylaşıldı.

Kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı

Kaçakçılık operasyonlarında önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Vali Ünlü, 914 kilo tütün, 3 bin 80 paket sigara ve 494 şişe alkole el konulduğunu belirtti. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda ise 218 adet tarihi eser ve 366 adet sikkenin ele geçirildiği açıklandı.

Göçmen kaçakçılığına karşı operasyonlar

Manisa’da yapılan 10 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 88 şahıs yakalanmış ve 20 şahıs tutuklandı. Bu operasyonlar, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi.

Vali Enver Ünlü, Manisa’da huzur ve asayişi tehdit eden tüm unsurlara karşı kararlı bir mücadele yürütüleceğini vurgulayarak, vatandaşların ihbar ve şikayetleri ile güvenlik güçlerine destek olmalarının önemine dikkat çekti. Vali Ünlü, Manisa’nın huzuru ve güvenliği için emek sarf eden tüm güvenlik personeline teşekkür etti.