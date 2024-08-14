Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve altı ilçe jandarma komutanlığının ortaklaşa yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında büyük bir başarıya imza atıldı. 9-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen bu operasyonlar, Manisa genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Operasyonun detayları

Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda çok sayıda yasa dışı malzeme ve uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 123 elektronik sigara, 146 bin 452 dolu ve boş makaron, 339 kilogram kaçak tütün, 3 bin 500 klipsli poşet, 4 sanayi tipi sigara sarma kompresör makinesi, 1 otomatik sigara sarma makinesi, 1250 kesilmiş makaron bandrolü, 41 paket kaçak sigara, 6 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 23 kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 uyuşturucu içme aparatı yer aldı.

9 şüpheli gözaltında

Operasyonlarda toplam 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu kişilere yönelik adli işlemler başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.