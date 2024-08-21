Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 14-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerle, abartı egzoz kullanan 120 aracı trafikten men ederken, 572 sürücüye toplam 1 milyon 634 bin 493 TL ceza kesti.

2 bin 353 araç ve sürücüye kontrol

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, il genelinde gürültü kirliliğine neden olan abartı egzoz kullanımını engellemek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 14-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 38 ekip ve 72 personelin katılımıyla düzenlenen denetimlerde, 2 bin 353 araç ve sürücü kontrol edildi.

120 araç trafikten men edildi

Denetim sonuçlarına göre, abartı egzoz kullanan 24 araç sürücüsüne, yüksek ses çıkaran 61 araca ve diğer çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 487 sürücüye toplamda 1 milyon 634 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kurallara uymayan 120 araç trafikten men edildi.