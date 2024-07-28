Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdırdı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, 6 ekip ve 8 personel ile Güzelyurt Mahallesi'nde "Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlara Yönelik" denetimler gerçekleştirdi. 24-27 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan bu kapsamlı denetimlerde toplam 158 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Detaylı denetim sonuçları

Denetimler sonucunda, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplamda 67 sürücüye idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda:

7 araca abartı egzoz kullanmaktan,

abartı egzoz kullanmaktan, 22 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan,

kasksız motosiklet kullanmaktan, 8 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan,

ehliyetsiz araç kullanmaktan, 30 sürücüye ise diğer kanun maddelerinden dolayı cezalar kesildi.

Bu cezalar neticesinde toplam 231 bin 165 TL idari para cezası kesildiği açıklandı. Ayrıca, denetimler sırasında kurallara uymayan 14 araç da trafikten men edildi.