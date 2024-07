Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan yeni itfaiye amirliği hizmet binasının açılışı, gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Akhisar İtfaiye Amirliği hizmet binasının açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yönetimi, CHP İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Örgütleri, itfaiye personelleri ve vatandaşlar katıldı.

“İTFAİYECİLİK İNSANLIK İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN BİR MESLEK”

Törende yaptığı konuşmasına İtfaiyeci Duası ile başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Allahım… Tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver!’ diye dua ederek, göreve çıkar itfaiyeci. Ben de Yüce Allah, tüm itfaiyecilerimize güç kuvvet versin duasıyla sözlerime başlıyorum. Allah yardımcıları olsun. İtfaiyecilik, can ve mal güvenliğimizi korumak için her gün hayatlarını riske atan, kendilerinden önce başka canların canını kurtarmayı görev edinen kahramanlık içeren bir meslek grubudur. Yangınlarla mücadelenin yanında mahsur kalan insanları kurtarmak, trafik kazalarında yaralananlara yardım etmek, doğal afetlerde canları kurtarmak gibi birçok acil durumda görev yapan itfaiyeciler, üstlendikleri tehlikeli görevi gözlerini kırpmadan özveriyle yerine getirirler. İnsanlık için hayati önem taşıyan bir mesleğe sahip olan; cesaretleri ve fedakarlıkları sayesinde canımızı, malımızı ve toplumu koruyan tüm itfaiyecilere emekleri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.