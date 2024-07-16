Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına renk katmak ve Manisalıları müzikle buluşturmak amacıyla ‘Akustik Yaz Akşamları’ konserleri düzenleyecek. Birbirinden yetenekli müzik gruplarının yer alacağı etkinliklerde, Manisalılar keyifli vakit geçirecek ve unutulmaz anlar yaşayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ‘Akustik Yaz Akşamları’ konserleri, 17 Temmuz ile 23 Ağustos tarihleri arasında her Çarşamba ve Cuma günü gerçekleştirilecek. Atatürk Kent Parkı, Ulupark, Tarzan Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Malta Parkı, Hakkı İplikçi Parkı, Muradiye Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Bülent Koşmaz Parkı gibi farklı lokasyonlarda gerçekleşecek olan konserler, saat 21.00'de başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmede, düzenlenecek konserlere tüm Manisalılar davet edilirken, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm halkımızı Akustik Yaz Akşamları konserlerimize davet ediyoruz. Bu özel etkinliklerle yaz akşamlarınıza müzik ve eğlence katmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: igf