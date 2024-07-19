Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını müzikle renklendiriyor. ‘Akustik Yaz Akşamları’ adı altında başlatılan konserler serisi, şehrin farklı noktalarında müzikseverleri bir araya getiriyor. İlk konserler Atatürk Kent Parkı, Ulupark ve Tarzan Meydanı’nda gerçekleşti. Manisalılar, yetenekli müzik gruplarının performanslarını büyük ilgi ve coşkuyla izledi.

Müzik gruplarının sahne aldığı konserlerde, Manisalılar cep telefonlarıyla performansları kaydederek, çalınan şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Bu etkinlikler, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Konserler, 17 Temmuz Çarşamba günü başladı ve 23 Ağustos'a kadar her Çarşamba ve Cuma günü devam edecek.

Konserler hangi noktalarda?

Konserlerin yapılacağı yerler arasında Atatürk Kent Parkı, Ulupark, Tarzan Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Malta Parkı, Hakkı İplikçi Parkı, Muradiye Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Bülent Koşmaz Parkı bulunuyor. Her etkinlikte farklı müzik grupları sahne alarak, Manisalıları müziğin farklı tınılarıyla buluşturacak.