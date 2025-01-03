Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinin Selvilitepe Mahallesi'nde altyapı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, 1300 metre içme suyu hattı ve 170 apartmanın abone bağlantıları (branşman hatları) yenilenecek. Proje, mahalledeki eski altyapı nedeniyle sık sık yaşanan su kesintileri ve boru patlamalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Selvilitepe Mahallesi'nde altyapı yenileniyor

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Yeter Özdemir, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eski boruların halini görüyorsunuz. Büyükşehir'imize dertlerimizi dinlediği için teşekkür ediyoruz" dedi. Mahalle sakinleri de, uzun süredir yaşadıkları su sıkıntılarının çözülmesinden dolayı büyük bir rahatlama yaşadıklarını belirtti.

Mahalle sakinlerinden teşekkür mesajları

Rahmi Bedenli adlı mahalle sakini, eski boruların değişmesiyle birlikte su sıkıntılarının sona erdiğini ifade ederek, "Yüzümüz gülüyor, artık su kesintisi yaşamıyoruz" dedi. Mahalle esnafı Kerim Kaya ise, altyapı yenileme çalışmalarının esnaf olarak yaşadıkları sıkıntıları büyük ölçüde giderdiğini belirtti.

Başkan Zeyrek: "Manisa'nın tüm ilçelerinde modern altyapı için çalışıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Selvilitepe Mahallesi'nde başlattığımız altyapı yenileme çalışmalarını, tüm Manisa ilçelerinde sürdüreceğiz. Modern altyapı ile yaşam konforunu yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Zeyrek, ayrıca projelerde her kuruşun yerinde kullanılacağına dikkat çekerek, "Altyapı seferberliğimiz hız kesmeyecek" şeklinde konuştu.