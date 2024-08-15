Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Başkan Ferdi Zeyrek’in duyurduğu 'Anne Kart' ile 0-5 yaş arası çocukları olan anneler, toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Proje kapsamında annelere her ay 60 biniş hakkı sunuluyor.

Tüm ilçeler proje kapsamında

İl merkezinin yanı sıra tüm ilçelerdeki anneler de bu projeden yararlanabilecek. Başvurular, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başkan Zeyrek: "Annelerimizin yanındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Ülkemizde zorlaşan ekonomik şartlar nedeniyle annelere küçük de olsa bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, annelerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çocuk sahibi annelere büyük avantaj

Projeye desteklerini dile getiren Manisalılar, Başkan Zeyrek’e teşekkürlerini sundular. Zeynep Dursunoğlu, “Çok memnun oldum, başkanımızın hizmetinden dolayı çok sevindim” derken, Muhammet Arvas ise “Çocuk sahibi olan anneler için büyük bir avantaj” ifadesini kullandı. Vatandaşlar, bu uygulamanın maddi açıdan rahatlatıcı olduğunu vurgularken, Çiğdem Çimendağ başvuruların online olarak yapılmasının kolaylık sağladığını belirtti. Sevinç Çaylak ise, kızına başvurmasını söyleyeceğini dile getirerek projenin önemini vurguladı.