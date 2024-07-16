Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 2024 yılının ilk yarısında önemli başarılara imza attı. Yürütülen operasyonlarda toplam 823 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Operasyonun detayları
İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Hakkında yakalama emri bulunan birçok şahıs adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 624'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şahısların profili
Yakalanan şahıslar arasında ağır suçlardan arananlar da bulunuyor. Örneğin, E.Ç., D.U., O.K. gibi şahıslar farklı suçlardan uzun hapis cezalarına çarptırıldı.
Emniyet Müdürlüğü açıklaması
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonların Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.