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Denizli'de su kuyusundaki göçükte bir kişi öldü

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonların Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Yakalanan şahıslar arasında ağır suçlardan arananlar da bulunuyor. Örneğin, E.Ç., D.U., O.K. gibi şahıslar farklı suçlardan uzun hapis cezalarına çarptırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Hakkında yakalama emri bulunan birçok şahıs adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 624'ü tutuklanarak cezaevi ne gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 2024 yılının ilk yarısında önemli başarılara imza attı. Yürütülen operasyon larda toplam 823 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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