Manisa’nın arıcılıkta ve bal üretiminde marka bir şehir haline gelmesi vizyonuyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Gölmarmara ilçesinde hizmete açılan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde, yeni kurs dönemi başladı.

Kursiyerlere uygulamalı ana arı ve arı sütü eğitimi verilecek olan kursa, Manisa’nın çeşitli ilçelerinden çok sayıda kursiyer katılım sağladı.

Yaklaşık 2,5 ay sürecek olan eğitim kapsamında kursiyerlerin, ana arının ve arı sütünün tüm üretim aşamalarını uygulamalı olarak öğrenecekleri belirtildi.

Tüm kursiyerlere başarı dileklerinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 2,5 ay sürecek kurs sürecinin ardından kursiyerlerin katılım belgesi almaya hak kazanacaklarını söyledi.