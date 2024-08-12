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Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmasını önlemek amacıyla, ekipler yangın alanını çevreleyerek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangın, Caberfakılı Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Yangının büyümesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi bölgeye sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangın, bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit edebileceği endişesiyle hızla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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