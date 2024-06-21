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İhbar üzerine bölgeye Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle ot ve çalıların bulunduğu alana yayıldı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki sigara fabrikasının arazisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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