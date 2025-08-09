Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki otopark sorununu azaltmaya yönelik yeni bir adım atıyor. Şehir merkezinde atıl durumda bulunan bir ada içi otopark alanı, gerekli onaylar ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte yeniden hizmete sunulacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde Manisa şehir merkezinde toplam 41 adet resmi ada içi otopark bulunduğu, bunlardan yalnızca birinin kullanılmadığı belirlendi. Boş durumda olan bu alanla ilgili gerekli yazışmaların tamamlandığını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, meclis kararı ve parsel sahiplerinin onayının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenleme çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Üstün, “Kent merkezinde otopark ihtiyacı oldukça yüksek. Mevcut otoparkların yanı sıra, kullanılabilecek yeni alanların tespitine devam ediyoruz. Parsel sahiplerinin onay vermesi halinde bu alanları düzenleyerek, masrafları Belediyemiz karşılayacak şekilde halkımızın kullanımına açmayı planlıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut otopark alanlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, yeni otopark alternatifleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, projenin hayata geçmesiyle birlikte kent merkezindeki park yeri sıkıntısının bir nebze de olsa hafifleyeceğini ifade etti.