Manisa Azerbaycan Kültür Evi Derneği Başkanı Seyfettin Ayakyay ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Ziyarette ayrıca dernek çalışmaları ve Manisa-Azerbaycan kültürel işbirliği ele alındı.

Dernek Başkanı Zeyrek'ten Tebrik ve Tanıtım

Ziyarette Dernek Başkanı Ayakyay, Başkan Zeyrek'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Yönetim kurulu üyelerini de tanıtan Ayakyay, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Zeyrek'ten Adalet ve Hakkaniyet Vurgu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zeyrek, Dernek Başkanı Ayakyay ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Manisalılara adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde hizmet edeceklerini belirten Başkan Zeyrek, önümüzdeki 5 yıl boyunca Manisalıların yaşam kalitesini artırmak için çalışacaklarını ve Büyükşehir Belediyesi olarak şehre birçok önemli proje kazandıracaklarını ifade etti.

Belediye Çalışmaları ve Manisa'nın Gelişimi

Başkan Zeyrek ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve planladığı çalışmalar hakkında da misafirlerine bilgi verdi. Manisa'nın gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde durduklarını belirten Başkan Zeyrek, altyapı çalışmaları, yeşil alanların artırılması ve sosyal hizmetler gibi konularda çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi.

Kültürel İşbirliği Anlaşması

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Azerbaycan Kültür Evi Derneği arasında kültürel işbirliği olanakları da görüşüldü. Başkan Zeyrek ve Dernek Başkanı Ayakyay, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağları güçlendirmek adına ortak projeler gerçekleştirme konusunda mutabık kaldılar.

Bu ziyaret, Manisa ile Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve iki toplum arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.