Manisa'nın Akhisar ilçesinde aile içi tartışma kanlı bitti. Durasıl Mahallesi'nde yaşanan olayda, K.A. (46) tartıştığı oğlu T.A.'yı (20) bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan T.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın Detayları

Olay, Durasıl Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.A. ve oğlu T.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle K.A., mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. T.A., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Acile Sevk Edildi

Ağır yaralanan T.A., amcaları tarafından hızla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, T.A. hayati tehlikesi nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, T.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Olayın ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Evin içinde ve çevresinde delil toplayan ekipler, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalara devam ediyor. Baba K.A. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma Devam Ediyor

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti. K.A.'nın ifadesi ve olayın arka planındaki sebepler, soruşturmanın seyrini belirleyecek.