Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma girip evini ateşe veren Adem Y. (49) hayatını kaybetti. Balkondan atlayan 20 yaşındaki oğlu yaralandı, eşi ve iki çocuğu ise kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu.

Evini ateşe verdi

Olay, Hafsa Sultan Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak eve gelen Adem Y., borçları olduğunu söyleyip üst kattaki evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Oğlu balkondan atladı

Anne F.Y. (41) ile çocukları E.Y. (15) ve E.Y. (12) kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, K.Y. (20) balkondan atlayarak kurtuldu. Kol ve bacağında yanıklar oluşan K.Y., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Baba hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Evde yapılan incelemede Adem Y.’nin cesedine ulaşıldı. Cenaze, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.