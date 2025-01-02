Manisa’da kış aylarında artan baca yangınları endişe verici bir boyuta ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2024 yılı boyunca 121 baca yangınına müdahale ettiklerini açıkladı. Sadece Aralık ayında 30 baca yangını meydana geldi. Uzmanlar, ihmal edilen baca temizliğinin hem can kayıplarına hem de büyük maddi hasarlara neden olduğunu belirtiyor.

Baca yangınları neden artıyor?

Kış aylarında sobaların daha yoğun kullanılmasıyla birlikte temizlenmeyen bacalar yangın riskini artırıyor. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan baca yangını, çatıya sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Yangında: Çatı tamamen kül oldu. Üst kattaki iki daire kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, daha büyük bir felaketin önüne geçti.

İtfaiyeden kritik uyarılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, baca yangınlarının önlenebilir olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Kış mevsiminin başında vatandaşlarımızı baca temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdik. Ancak birçok kişi bu uyarılara rağmen temizlik yapmıyor. Temizlenmeyen bacalar zehirlenme riskinin yanı sıra yangınlara da neden oluyor. Son bir ayda 30 baca yangınına müdahale ettik. Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz.”