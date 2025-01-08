10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Manisa’da medya dünyasının güçlü kalemleri önemli bir panelde bir araya geliyor. "Basın Özgürlüğü Hepimiz İçin" adlı etkinlik, 10 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşecek. Panelde, basın özgürlüğü, gazeteciliğin zorlukları ve demokrasinin güçlenmesinde medyanın rolü masaya yatırılacak.

Panelde kimler var?

Gazetecilik dünyasında, karanlıkta kalan gerçekleri gün yüzüne çıkaran isimler arasında yer alan Şule Aydın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan, bu anlamlı etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak. Son dönemde kaleme aldıkları yazılarla büyük ses getiren bu gazeteciler, toplumu aydınlatma yolunda karşılaştıkları engelleri ve özgür basının önemini katılımcılarla paylaşacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’ten davet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinliğe katılacak Manisalıları davet ederken, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Zeyrek, “Gazetecilik, halkın haber alma hakkını savunmak ve demokrasinin temel taşlarını korumak adına büyük bir sorumluluk taşır. Bu panelde, basın özgürlüğünün sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun meselesi olduğuna dikkat çekeceğiz,” dedi.

Özgür basın ve demokrasi

Panelde, gazeteciler hem kendi deneyimlerinden hem de basın özgürlüğünün toplumdaki yeri hakkında derinlemesine bir sohbet gerçekleştirecek. Türkiye’nin önde gelen gazetecileri, sansüre karşı mücadele, halkın doğru bilgiye erişimi ve gazeteciliğin evrensel değerleri üzerine düşüncelerini paylaşacak.

Katılım beklentisi yüksek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu etkinlik, Manisalıları basın özgürlüğüne duyarlı bir panelde buluşturmayı amaçlıyor. Yerel halktan büyük bir katılımın beklediği etkinlik, basın özgürlüğü konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

İlham verici bir sohbet olacak

Başkan Zeyrek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Gazeteciler, halkla olan bağımızın en güçlü temsilcileridir. Onlarla bir araya gelmek, bu özgürlüğü savunmanın önemini her fırsatta dile getirmek, demokrasinin geleceği için kritik bir adımdır. Basın özgürlüğü sadece gazetecilerin değil, hepimizin meselesidir. Bu etkinlikte basın özgürlüğünün önemini vurgularken, ilham verici bir sohbet bizleri bekliyor."

Tarihi panel için geri sayım başladı!

Manisa'nın medya severlerini ve basın özgürlüğüne duyarlı tüm katılımcıları, bu anlamlı etkinlikte görmek için geri sayım başladı. 10 Ocak Cuma günü saat 19.00'da Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilecek panel, basın özgürlüğünün önemine dair unutulmaz bir deneyim sunacak.