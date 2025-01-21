Manisa'da Başkan Zeyrek Ve Durbay, 4 Mahalleyi Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesindeki kırsal 4 mahalleye ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Ferdi Zeyrek, yeni yatırım müjdesi de verdi.

Aşağıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli ve Yeşilköy mahallelerini ziyaret eden Başkan Zeyrek, “Bugüne kadar yaklaşık 300 kilometrelik derenin temizliğini yaptık. Bununla birlikte patlama noktasına gelen kanalların da temizliği yapıldı. 147 mahallede taşıma su ile su ihtiyacı karşılanıyor. 10 haneli mahalleye bile içme suyu götüreceğiz” diyerek en ücra mahallelere bile içme suyu ulaştıracaklarını söyledi.

Manisa’nın bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Ferdi Zeyrek, tarımsal kalkınma için çiftçilere yönelik projelerle üretimi desteklediklerini belirtti. Her zaman çiftçinin yanında olacaklarını belirten Zeyrek, kooperatifleşmenin önemine de değindi “50 dönüm altındaki çiftçilerimize yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulunduk. Gübre ve ekipman desteği yaptık. Üretim için destek istiyorlar, onun da desteğini vereceğiz. Çuvaldaki üzüm para etmiyor. Kooperatifleşerek bu üzümleri 40-50 gramlık poşetlere koyduğumuz zaman kazanmaya başlayacaksınız. Kooperatif olunca kazanmaya başlayacaksınız” diye konuştu.

“Sosyal belediyecilik hizmetleri daha önce Manisa’mda yoktu” diyen Başkan Zeyrek, ilk günden itibaren sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade ederek bu alanda yaptıkları hizmetleri anlattı. Zeyrek, “Sosyal yardımlarımız da var. Bunun için belediyeye gelmenize veya araya partili, tanıdık sokmaya gerek yok. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesine girin, sosyal yardım kısmında size uygun olanı seçip, başvurunuzu yapın. Bizim ekiplerimiz sizleri arayacaktır. 400 mahallede internet hizmeti yoktu 175 tanesine internet hizmeti veriyoruz. Günaydın çorbası dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.