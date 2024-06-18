Ulacık Mahallesi'nde bayramın ikinci günü akşam namazının ardından başlayan bu özel gelenekte, kukla deve mahalle sakinlerinin evlerini dolaşarak bağış ve yiyecek topladı. Ardından mahalle meydanında toplanan kalabalık, yöresel müzikler eşliğinde coşkuyla oynadı.

Gençler tarafından sergilenen orta oyunu ve düzenlenen yarışmalarla katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kukla devenin topladığı bağışlar satışa sunuldu ve elde edilen gelir, mahallenin çeşitli ihtiyaçları için kullanılacak.

Mahalle muhtarı Hüseyin Korukmaz, geleneğin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Toplanan bağışların mahalle için büyük önem taşıdığını ve bu yıl elde edilen 50 bin liranın mahallenin ihtiyaçlarına yönlendirileceğini ifade etti.