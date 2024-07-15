Manisa’nın Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerine bağlı zabıta ekipleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, izinli olarak faaliyet gösteren işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu. İzinsiz olarak açılan iş yerleri ise kapatılarak uyarıldı. Kurallara uymayan işletmelere tutanak tutulup, cezai işlem uygulandı.

Kurallara uyanlara teşekkür

Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Adem Şahin, hafta tatili uygulamasına riayet eden tüm üyelere teşekkür etti. Şahin, "Kurallara uyan esnafımıza minnettarız," diyerek, denetimlerin devam edeceğini belirtti.