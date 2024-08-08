Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, emniyet güçleri 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sırasında, 7 adet sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi emdirilmiş toplam 21 bin 500 içimlik peçete ele geçirildi.

İki şahıs cezaevine gönderildi

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirilen aramalarda büyük miktarda uyuşturucu içeren peçeteler bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler M.D. (53) ve R.D. (22) isimli kişiler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan mahkemeye sevk edildi. Adli makamlar tarafından tutuklanan iki şahıs, cezaevine gönderildi.