Olay, saat 23.00 sıralarında Manisa OSB 4. kısımda bulunan kablo üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, işçiler yemekten sonra fenalaşmaya başladı. Zehirlenme belirtileri gösteren işçiler, durumlarını fabrika yetkililerine bildirdi.

Hastaneye Kaldırılma ve Tedavi Süreci

Fenalaşan 24 işçi, fabrikaya çağrılan işçi servisi ile Merkezefendi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin, yemekte tavuk-pilav ve patlıcan yedikleri öğrenildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Sağlık Durumu ve İnceleme

Tedavi altına alınan işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Zehirlenmeye neyin sebep olduğunun tespiti için sağlık ekipleri ve ilgili yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.